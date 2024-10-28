Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide bu sezon ligde yenilgi almayan iki takım karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başladı. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu oldu. Mücadele beIN Sports 1 canlı olarak yayınlanıyor.

Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

GALATASARAY: Muslera, Barış, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen

BEŞİKTAŞ: Ersin, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Galatasaray - Beşiktaş maçına video yardım hakem (VAR) olarak Onur Özütoprak atandı. Müsabakanın asistan video yardımcı hakemi (AVAR) ise Serkan Çimen.

BU SEZONKİ İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Derbi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray, hem Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı hem de sezon öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.

Okan Buruk, derbi öncesi ameliyat edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbide takımının başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

İki gün önce ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Buruk, hastaneden çıkarak dinlenmeye geçti.

JAKOBS FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, derbide sahaya çıkamayacak.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca sınırda bulunan Kaan Ayhan, müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

SON 10 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

ICARDİ, SON 6 MAÇIN 4'ÜNDE FİLELERİ HAVALANDIRDI

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi.

Tecrübeli futbolcu, 25 Eylül'deki PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçer maça çıktı. İki kulvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

Sarı-kırmızılı formayla toplamda 85 resmi müsabakada 61 kez gol sevinci yaşayan Icardi, Milan Baros ile kulüp tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu ünvanını paylaşıyor.

Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a 5 maçta 5 gol atan yıldız santrfor, müsabakada hem takımının galibiyeti hem de Baros'u geride bırakmak için mücadele edecek.

OSİMHEN DE FORMDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de derbi mücadelesi öncesi formuyla dikkati çekiyor.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 3 kez fileleri sarstı.

Osimhen, Beşiktaş derbisinde de Galatasaray'ın en önemli gol ayaklarından biri olacak.

GOL YOLLARINDA ETKİLİ, SAVUNMADA SIKINTILI

Galatasaray, hücumda golcü kimliğiyle dikkati çekerken savunmada ise açık veriyor.

Süper Lig'de çıktığı 9 müsabakada 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 19 takım arasında en golcü ekip olarak öne çıkıyor. Söz konusu maçlarda 8 gole engel olamayan Galatasaray, sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

Beşiktaş ile sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 5 gol yiyen Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'da çıktığı 5 müsabakanın tamamında kalesinde gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da rakiplerinin 10 golüne engel olamadı.

MERTENS, GALATASARAY'DA "DALYA"YA HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı yıldızı Dries Mertens, müsabakada forma giymesi durumunda Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maça çıkacak.

Ağustos 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 75, Türkiye Kupası'nda 4, Avrupa kupalarında 18, TFF Süper Kupa'da ise 2 kez forma giydi.

Galatasaray'la üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mertens, ligde 18, kupada 1, Avrupa'da ise 4 olmak üzere toplamda 23 kez gol sevinci yaşadı.

AL MUSRATİ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA TEKLİYOR

Bu sezon ligde ortaya koyduğu performansla taraftarlarını şampiyonluk yolunda ümitlendiren Beşiktaş, Dolmabahçe'de sergilediği performansı deplasman maçlarında ortaya koyamıyor.

Sezona Samsun deplasmanında aldığı 2-0 galibiyetle başlayan Beşiktaş, dış sahadaki ikinci maçında Trabzonspor'u geçemedi.

Uzun süre 10 kişi oynayan rakibi karşısında geriye düşen siyah-beyazlılar 1-1 sona eren mücadelede beraberliği ilk yarıda attığı golle kurtardı.

Bir sonraki deplasmanına Kayseri'de çıkan Beşiktaş, 3-0'lık galibiyetle İstanbul'a 3 puan alarak döndü. Kayseri'nin ardından Gaziantep deplasmanına çıkan Kara Kartallar, 1-0 öne geçmeyi başardığı maçta üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikada yediği golle 2 puanı Gaziantep'te bıraktı.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ IMMOBİLE

Deplasmanda 7 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 2 gol yedi.

Siyah-beyazlı takımda 4 farklı futbolcu deplasmanda gol atmayı başardı. Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli transferleri arasında yer alan Ciro Immobile attığı gollerle takımını deplasmanda da sırtladı.

Siyah-beyazlı takımın dış sahada kaydettiği 7 golün 3'üne İtalyan yıldız Immobile imza atarken bu sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Gedson Fernandes 2, Rafa Silva ve Gabriel Paulista ise birer gol attı.