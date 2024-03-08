Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattim Şimşek yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.

Çaykur Rizespor:

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

G.SARAY'DA 4 İSİM SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

G.SARAY İLE RİZESPOR 44. RANDEVUDA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 44. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 43 lig maçından 29'unu Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 100 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.

RİZESPOR'DA SON DURUM

Ligde son hafta sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenen Rize temsilcisi, 39 puan ve averaj ile 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Benhur Keser ile takımdan ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak.

Kasık ağrısı sebebiyle hafta boyunca doktor kontrolünde çalışan Dal Varesanovic'in ise kafileye dahil edildi. Bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı ile ilgili son karar sağlık kurulu raporuyla maç saatinde verilecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kaybetmişti.

OKAN BURUK'UN GÖZÜ LUCESCU'NUN REKORUNDA

Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu egale etmek istiyor.

Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı sarı-kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak oldu.

Sonrasında kırdığı rekoru geliştirerek 17 maça çıkaran Buruk'un Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak olmasına sadece 1 galibiyet kaldı.

Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, yarınki Çaykur Rizespor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamın rekoruna ortak olacak.

İKİNCİ KEZ 10 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE

Okan Buruk'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde bu sezon ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 2 ila 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan "Cimbom" 20 ila 28. haftalar arasında üst üste 9 maçı kazandı.

Galatasaray, yarın Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde bir sezonda iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olacak.

28 HAFTA SONUNDA REKOR ELİNDE

Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

Ligde geride kalan 28 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk, 75 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

REKORLARI KIRIP GEÇİRDİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.

Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da adını tarihe yazdırdı.

50 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK ADAM

Okan Buruk, Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Buruk, Galatasaray'ın başında geçen sezon 36 müsabakada 28 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ise 28. haftası geride kalan ligde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

Okan Buruk, ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanını da aldı.

EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN İSİM

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.

Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

MUSLERA, 4. KEZ DALYA DİYOR

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 400. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 37 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.

Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. lig maçına 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada çıktı. Tecrübeli file bekçisi, üçüncü dalyasını ise 2020-2021 sezonunda 27 Şubat 2021'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan müsabakada dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hep performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 13 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.

154 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 399 lig maçında 383 gol yedi.

Süper Lig maçlarının 154'ünde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 245'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda iki kez kırmızı, 39 kez de sarı kart gösterildi.