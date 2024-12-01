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Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray-Eyüpspor

Lider Galatasaray bu akşam sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

1 Aralık 2024 Pazar 17:27 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Galatasaray-Eyüpspor
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Sánchez, Abdülkerim, Metehan, Sara, Torreira, Sallai, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukhan, Taşkın, Claro, Caner, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor.

Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 76. takım olacak.

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