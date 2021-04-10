İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2021 Cumartesi / 28 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CANLI ANLATIM! Galatasaray - Fatih Karagümrük
Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasının canlı anlatımını Star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

10 Nisan 2021 Cumartesi 18:02 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:05
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 48 puanla 8. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mustafa Muhammed.

F. KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Ndao, Lens, Jimmy Durmaz, Sobiech.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.