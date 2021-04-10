Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 48 puanla 8. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mustafa Muhammed.
F. KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Ndao, Lens, Jimmy Durmaz, Sobiech.