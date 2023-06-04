Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu daha önce garantileyen Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan derbide kazanan 3-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 79. dakikalarda Nicolo Zaniolo ve 71. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Fenerbahçe, derbiyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Zaniolo kariyerinde ilk kez bir lig maçında 2 gol birden attı. Mauro Icardi ise Johan Elmander'in ardından Galatasaray formasıyla bir sezon içerisinde Fenerbahçe'ye hem iç saha hem de deplasmanda gol atan ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de Luan Peres 61. dakikada kırmızı kart gördü.

32 SENE SONRA BİR İLK

Sarı kırmızılı takım 32 sene sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada yenerek tarihe geçen bir istatistik elde etti.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRAYI KAYBETTİ

Şampiyon Galatasaray bu galibiyetle 85 puana yükselirken Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı ve Beşiktaş ile puanı eşitlendi.

İki takım da önümüzdeki haftayı hükmen galibiyetle geçirecek ve hanelerine 3'er puan yazılacak.

Beşiktaş ise haftaya Konyaspor'u yendiği takdirde averajla ikincilik koltuğuna oturma şansı yakalamış oldu.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Süper Lig'de geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, o maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.

GALATASARAY'DA ZANIOLO SÜRPRİZİ

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı yedek kulübesinde ise Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Emin Bayram ve Juan Mata görev bekledi.

JESUS'TAN 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı kazanan ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, 2-0 galip gelinen Fraport TAV Antalyaspor maçında orta sahada görev alan İrfan Can Kahveci yerine bu kez Diego Rossi'ye forma şansı verdi.

FENERBAHÇE'DE 7 OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra uzun süreli sakatlık nedeniyle hazır olmayan Altay Bayındır kadroda yer almadı.

Miguel Crespo, Serdar Dursun, Nazım Sangare, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

GALATASARAY BASKILI BAŞLADI

Sahaya şampiyon sıfatıyla çıkan Galatasaray, rakibine göre daha baskılı başlayan taraf oldu. Savunma arkasına sürpriz koşularla Barış Alper ile Zaniolo'nun yanı sıra Mauro Icardi Fenerbahçe kalesinde ilk yarıda pozisyonlar buldu.

Fenerbahçe ise savunma ağırlıklı olarak Galatasaray ataklarını savuşturmaya çalıştı. Rakip kaleye gitmekte zorlanan sarı lacivertli takım hızlı hücumlarla gol aradı.

ZANIOLO GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ

Maçın 28. dakikasında Nicolo Zaniolo, savunma arkasına atılan topu hızlı sürerek golü buldu ve takımını öne geçirdi.

Golün ardından Galatasaray Icardi, Fenerbahçe savunmasını zorlayan ataklarla ilk yarıda gol aramaya devam etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında altıpas önündeki kalabalıktan seken top kaleye yöneldi. İrfan Can, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. Kerem'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahası dışına gelen topa Kazımcan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Barış Alper'in ayağının içiyle uzak köşeye vuruşunda kaleci İrfan Can uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

28. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Orta sahada Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan Zaniolo, uzun mesafe kat ederek ceza sahasına kadar sokuldu. Hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren İtalyan yıldız sol ayağıyla çok sert bir şut çıkararak fileleri havalandırdı: 1-0.

43. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Kazımcan'ın vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

-Fenerbahçe 61. dakikada 10 kişi kaldı

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ikinci yarıda Diego Rossi'nin yerine Osayi-Samuel'e görev verdi.

Sarı-lacivertlilerin ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda kontra atak yakalayan Galatasaray, 61. dakikada Zaniolo sağ çaprazdan kaleye yönelirken Peres tarafından düşürüldü. Hakem faul düdüğü çalarak Peres'i kırmızı kartla cezalandırdı.

Fenerbahçeli oyuncular bu sezon 7. maçında kırmızı kart cezasıyla karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler daha önce ikişer kez Galatasaray ve Sivasspor, birer defa da Konyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında gördükleri kırmızı kartlarla sahada 10 kişi kalmıştı.

Arda Güler, 65. dakikada yerini Emre Mor'a, Arao da 67. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. Karşılaşmanın 76. dakikasında ise Batshuayi'nin yerine Pedro, Valencia'nın yerine de King oyuna dahil oldu.

Galatasaray, 71. dakikada kullanılan bir kornerden sonra Icardi'nin ayağından ikinci golünü buldu ve 2-0 öne geçti. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla daha da rahatlayan sarı-kırmızılılar, 78. dakikada İtalyan yıldızı Zaniolo'nun ikinci golüyle 3-0'lık üstünlük yakaladı.

Şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi ilk maçta olduğu gibi 3-0'lık skorla mağlup etti.