Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide bugün Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstlendiği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam.

GALATASARAY: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış ,Sara, Sallai, Osimhen

FENERBAHÇE:İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf , Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri



STAT: Rams Park

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 20.00

YAYIN: BeIN Sports 1

520 MİLYON EURO'LUK DERBİ

Diğer yandan 277.23 milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı kadrosuna sahip olan Galatasaray ile 242 milyon Euro'luk Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı maçta iki takımın toplam değeri 519.23 milyon Euro'ya ulaşacak.

Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sarı-lacivertli ekip ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puan topladı. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.

KADIKÖY'DEKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-1 kazandı.

Sezonun 6. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray; Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın attığı gollerle 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Edin Dzeko penaltıdan kaydetti.

Galatasaray, bugün derbide hem rakibiyle arasındaki puan farkının 9'a çıkarmayı hem de ikili averajda avantajı elinde tutmayı istiyor.

ASLAN SON 5 DERBİDE ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide büyük bir üstünlük kurdu.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, son 5 lig derbisinde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu derbilerde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Galatasaray, bu süreçte 3 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

AVRUPA'DAN ELENDİ LİGE ODAKLANDI

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.

Sezona ligde 25. şampiyonluk hedefiyle giren sarı-kırmızılı takım, 5. yıldızı takmak istiyor. Kurduğu kadroyla UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefiyle ilerleyen Galatasaray, son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a elendi.

Avrupa'ya veda eden Galatasaray'ın elinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de 24 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

GOL UMUDU OSİMHEN

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den sürpriz bir şekilde kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, takımının gol yükünü sırtlıyor.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen, 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün'ün 6, Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin dörder, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez'in ikişer, Alvaro Morata ve Roland Sallai'nin ise birer lig golü bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek.

ÇAĞLAR VE DJİKU'DA SON KARAR MOURİNHO'NUN

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan iki savunmacı da takımla çalışmalara başladı.

Oyuncuların son durumu ise maç saatinde belli olacak.

LİVAKOVİC Mİ İRFAN CAN MI?

Fenerbahçe'de, Livakovic'in sakatlığını atlatmasıyla derbi öncesinde kaledeki tercih merak konusu oldu.

Savunmada Çağlar ve Djiku'nun dönüşüyle eli güçlenen teknik direktör Mourinho'nun, derbi öncesinde kalede de karar vermesi gerekecek.

Sarı-lacivertlilerde sezon boyunca sağlıklı durumdayken Dominik Livakovic kaleyi korurken, Hırvat kalecinin yokluğunda İrfan Can Eğribayat görev almıştı.

MOURİNHO SAVUNMAYI BOZMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3'lü savunma formasyonunu derbide de bozmayacak.

Sistem değişikliğinin ardından takımın performansından memnun olan Portekizli çalıştırıcı, kazanan taktik dizilişi Galatasaray deplasmanında da sürdürecek.

FENERBAHÇE RAMS PARK'TAKİ SON MAÇTA KAZANMIŞTI

Fenerbahçe, RAMS Park'taki son müsabakada rakibini mağlup etmişti.

Geçen sezonun son bölümünde oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalmasına karşın rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise Galatasaray, rakibine 3-1 üstünlük kurmuştu.

402. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 401 kez karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 1'i hükmen olmak üzere 129 defa rakibini mağlup etti. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 542 golüne, Aslan 500 golle karşılık verdi.

LİGDE 136. MÜSABAKA

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 135 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 44 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol atma başarısı gösterdi.

VİNCİC İKİ TAKIMA DA YABANCI DEĞİL

Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

DERBİDE 18. YABANCI HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine uzun yıllar sonra ilk kez yabancı bir hakemi atandı. İki takım arasında 10 Haziran 1959 tarihindeki derbiyi ilk kez yabancı hakem yönetti ve Yugoslav Markovic görev aldı. Yabancı hakemin görev yaptığı son derbi ise 26 Nisan 1970 tarihinde yapıldı ve Avusturyalı Alois Kessler düdük çaldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig müsabakalarında bugüne kadar 17 yabancı hakem görev aldı. Geride kalan derbilerde iki takım da 5'şer kez kazanırken, 7 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar da 14 gol kaydetti.