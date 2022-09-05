Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Gaziantep FK, 27. dakikada Angelo Sagal ile öne geçerken, Galatasaray bu gole 36. dakikada Bafetimbi Gomis ile karşılık verdi. Fransız futbolcu, bu golle Galatasaray'ın ligde bu sezon attığı 3 gole de imza atmış oldu. Gomis ayrıca, müsabakanın 72. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı. Galatasaray'ın diğer golü 90+1. dakikada Haris Seferovic'ten geldi. Seferovic, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 10 puana yükseldi. Gaziantep FK 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

İLK GOL GAZİANTEP FK'DAN

Karşılaşmada ilk gol Gaziantep FK'dan geldi. 27. dakikada gelişen hızlı hücumda topu alan Maxim, sol kanattan ceza sahasına giren Angelo Sagal'ı gördü. Sagal, yerden sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi.

GOLDEN SONRA GALATASARAY BASKISI

Galatasaray, kalesinde gördüğü golün ardından rakip kalede baskısını arttırdı. 33. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdülkerim'in ortasında müsait pozisyonda kafayı vuran Sergio Oliveira kafayı vurdu. Günay Güvenç bu topu çıkardı.

BAFETIMBI GOMIS YİNE ATTI

36. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Bu dakikada sağ kanattan içeri giren Yunus içeri çevirdi, savunmadan seken topa kafayı vuran Gomis, topu ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.

SACHA BOEY DİREĞİ GEÇEMEDİ

41. dakikada Kerem'in kullandığı kornerden seken topta Boey sol ayağıyla çok sert vurdu. Top direğe çarpıp auta gitti.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın 44. dakikasında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü. Günay Güvenç'in uzun gönderdiği topta Abdülkerim, Figueiredo ile birlikte hava topuna çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu pozisyonda Abdülkerim'in rakibine faul yaptığını işaret etti ve 27 yaşındaki futbolcuyu ikinci sarı kartla cezalandırdı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK ceza sahasında yerde kaldı ve Galatasaray penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyon sonrasında oyunu devam ettirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIYA GALATASARAY BASKILI BAŞLADI

Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısına da 10 kişi olmasına rağmen baskılı başladı.

56. dakikada ceza alanında Torreira'nın pasıyla sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Yunus Akgün'ün vuruşu kaleci Günay'da kaldı. Bu pozisyondan bir dakika sonra ise Mertens'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Gomis şık bir vücut hareketiyle önünü açtı ve şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

OLIVEIRA YİNE DİREĞE TAKILDI

Galatasaray'da Sergio Oliveira yine direğe takıldı. Tecrübeli futbolcu yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta şut, üst direkten auta gitti.

PENALTI KAÇTI

71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Bu dakikada Mertens, Ertuğrul'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada penaltının başına geçen Gomis'in vuruşunu kaleci Günay kurtarmayı başardı.

OKAN BURUK'TAN SEFEROVIC HAMLESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın bitimine yaklaşık 15 dakika kala Haris Seferovic'in oyuna aldı. İsviçreli golcü Gomis'in yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray'da bu dakikada Barış Alper ve Berkan Kutlu da, Mertens ve Oliveira yerine oyuna girdi.

GÜNAY YİNE BAŞARILI

82. dakikada Galatasaray gole yaklaştı! Sol kanatta topla buluşan Patrick van Aanholt'un ortasında Seferovic kafayı vurdu, yine Günay başarılı.

SEFEROVIC SAHNE ALDI

Karşılaşmada son sözü Haris Seferovic söyledi. Yunus'un kaleciden dönen vuruşunu tamamlayan Seferovic, takımının 2-1 galip gelmesini sağladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Günay yakın direk dibinde yatarak topu kornere çeldi.

11. dakikada Hanousek'in soldan ortasında penaltı noktasına hareketlenen Figueiredo, Nelsson'u geçen meşin yuvarlağa gelişine vurdu ancak top yandan auta gitti.

17. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında altıpasa koşan Gomis'in zor pozisyonda vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ kanada yakın bölgede topu alan Maxim, meşin yuvarlakla ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını soldan hareketlenen Sagal'a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki Sagal'ın bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

33. dakikada Abdülkerim'in soldan ortasında altıpas üzerindeki Oliveira uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Yakın mesafeden üzerine gelen topu kaleci Günay güçlükle kontrol etti.

36. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün yerden gönderdiği topa Addülkadir Parmak yatarak müdahale etti. Bu oyununun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Hanousek'e çarparak kale sahasına yöneldi. Pozisyonu takip eden Gomis, uygun durumda kafayla vurduğu topu filelerle buluşturdu: 1-1.

38. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağının içiyle çıkardığı şutta kaleci Günay Güvenç ters elle uçarak soluna giden topu son anda kornere tokatladı.

41. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde ceza sahası yayı içinde topu alan Boey, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Kaleci Günay'ı geçen top yan direğe çarparak auta çıktı.

45. dakikada Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün'ün plase vuruşunda, kaleci Günay sağına yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

56. dakikada Gomis'in ceza sahası yayının gerisinden sert şutunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından auta gitti.

68. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 35 metre uzaklıktan kullandığı faulde çok sert giden meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

70. dakikada Torreira'nın orta sahada kaptırdığı topla 4'e 2 gelen Gaziantep FK'de top sol kanattaki Sagal'da kaldı. Ceza sahasına giren Şilili futbolcunun aşırtma vuruşunda top auta gitti.

71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, Ertuğrul Ersoy'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Gomis'in vuruşunda kaleci Günay soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

83. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında altıpasta yükselen Seferovic'in kafayla vurduğu top kaleci Günay'da kaldı.

90+1. dakikada 10 kişilik Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında sağ kanatta topu alan Boey, arka arkaya rakiplerini çalımladıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Pozisyonu takip eden Seferovic'in vurduğu top bir kez daha Günay'dan döndü. Ancak savunmadaki Kitsiou'ya çarpan top ağlara gitti: 2-1.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazandı.

STAT: Nef

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira (Dk. 86 Emre Akbaba), Oliveira (Dk. 76 Berkan Kutlu), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Emin Bayram), Gomis (Dk. 76 Seferovic)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Sagal (Dk. 82 Veliu), Abdulkadir Parmak (Dk. 75 Furkan Soyalp), Maxim, Mustafa Eskihellaç (Dk. 59 Markovic), Figueiredo (Dk. 59 Pekhart)

GOLLER: Dk. 27 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 36 Gomis, Dk. 90+1 Kitsiou (Kendi kalesine) (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 39 Oliveira, Dk. 45 Torreira, Dk. 45+5 Okan Buruk (Teknik direktör) (Galatasaray), Dk. 39 Günay Güvenç, Dk. 45+5 Maxim, Dk. 54 Mustafa Eskihellaç, Dk. 89 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)