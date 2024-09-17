Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Çağdaş Altay oturacak. Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, topladığı 12 puanla lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise 3 maç sonunda 3 puanla 14. sırada bulunuyor.

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Batshuayi

Gaziantep FK XI: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre, Mandouki, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kodro.

GALATASARAY'DA EKSİKLER



Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, oynanacak maçta görev alamayacak.

Sallai, Osimhen ve Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek

Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Gaziantep FK maçı sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği karşılaşmada görev alamayacak.

LİGDEKİ 4 MAÇTA 14 GOL KAYDETTİ



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar, ligde Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a ise beşer gol attı.

Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 11. randevuda

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 10 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 23 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.