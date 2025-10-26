İSTANBUL 22°C / 19°C
Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray-Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ26 Ekim 2025 Pazar 10:13 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Galatasaray-Göztepe
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.

Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Göztepe: Lis, Arda, Furkan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Efkan, Juan, Janderson.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.

DAVİNSON SANCHEZ, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

SAHASINDA 30 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

