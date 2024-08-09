Okan Buruk yönetiminde iki yıl üst üste şampiyon olma başarısı gösteren Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Okan Buruk'un görev vermesi durumunda yeni transferler sahada olabilecek. Süper Lig öncesinde Galatasaray oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü. Hatayspor maçında gözler İcardi, Mertens, Torreira gibi yıldızlarda olacak. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Hatayspor mücadelesinin detayları...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos cuma günü Galatasaray, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor.

Rams Park'ta oynanacak mücadeleyi Turgut Doman yönetirken yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Galatasaray - Hatayspor mücadelesi saat 21.00'da başlarken beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Atakaş Hatayspor: Erce, Kamil, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Diack, Rui Pedro, Fernandes, Bamgboye, Strandberg.



GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 4 MAĞLUBİYET ALDI

Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi müsabaka olan Türkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenildi.

SON ŞAMPİYON 82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

9. RANDEVU

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.