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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray-Kayseripor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

14 Nisan 2023 Cuma 19:27 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Galatasaray-Kayseripor
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlıyor. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlanıyor.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

EKSİKLER

Galatasaray'da Yusuf Demir'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

Kayserispor'da Carole ve Nurettin Korkmaz'ın sakatlıkları sürüyor.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam

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