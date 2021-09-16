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Spor

CANLI ANLATIM! Galatasaray - Lazio

UEFA Avrupa Ligi grup maçında temsilcimiz Galatasaray evinde İtalyan ekibi Lazio'yu ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

16 Eylül 2021 Perşembe 18:28 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 18:28
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

Lazio'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

LAZIO: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

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