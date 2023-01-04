Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Hakan Ceylan olarak açıklandı. Galatasaray - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.

EKSİKLER



İzinli Toreira'nın yanısıra sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir ve Icardi'nin maç kadrosunda olmaları beklenmiyor. Ayrıca Boey ve Oliveira sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis.

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.