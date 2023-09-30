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Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray-MKE Ankaragücü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

30 Eylül 2023 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Galatasaray-MKE Ankaragücü
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Erkan Engin.

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da tek eksik Kazımcan Karataş.

Ankaragücü'nde ise Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Stelios Kitsiou'nun maç kadrosunda yer alamayacağı açıklandı.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

ANKARAGÜCÜ:

MORUTAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sarı-lacivertlilerin Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, eski takımına karşı mücadele edecek.

Sezon öncesi kampını Galatasaray'la geçiren, hatta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 maça çıkan Morutan, eski takımına ilk kez rakip olacak.

Morutan, Galatasaray'da toplam 36 maçta forma giyip 3 gol atmıştı.

103. KARŞILAŞMA

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 103. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 102 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 64'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 212 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 89 golle karşılık verebildi.

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