28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:46 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:46

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Galatasaray - PSV maçı DSmart'tan canlı yayınlanacak.

Eindhoven'da oynanan ilk karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray, 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Jesse Sekidika, Aytaç, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu Mustafa Muhammed

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi