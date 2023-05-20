Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı ve hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor. Galatasaray - Sivasspor maçını beIN Sports'dan canlı yayınlanıyor.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçın 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 16'sını kaybetti. 37 puanı bulunan Sivas temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo kadroda yok.

Sivasspor'da Ziya Erdal ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunurken, Mustapha Yatabare, Dimitrios Goutas, Fredrik Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Abdulkerim, Nelsson, Kazımcan, Boey, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo