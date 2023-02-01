Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alan Galatasaray kendi evinde Ümraniyespor karşısında galip gelerek puan farkını korumak istiyor. Sarı kırmızılı takım son maçında Giresunspor'u 4-0'lık net skorla geçmişti. Hafta sonu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray bu müsabaka öncesinde Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi



Ümraniyespor XI: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut.