2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya gelecekler.

Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak Galler-İngiltere maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 ile geçen İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı. Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu. İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var. İngiltere, kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Gareth Southgate'in öğrencilerine 1 puan da yetiyor. Grupta -2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

İLK 11'LER:

GALLER: Ward, Williams, Davies, Rodon, Mepham, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Bale, Moore.

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Foden, Rashford, Kane.