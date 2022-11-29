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Spor

CANLI ANLATIM! Galler - İngiltere

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası B Grubu son maçında Galler ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

29 Kasım 2022 Salı 20:50 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Galler - İngiltere
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2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya gelecekler.

Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak Galler-İngiltere maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 ile geçen İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı. Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu. İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var. İngiltere, kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Gareth Southgate'in öğrencilerine 1 puan da yetiyor. Grupta -2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

İLK 11'LER:

GALLER: Ward, Williams, Davies, Rodon, Mepham, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Bale, Moore.

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Foden, Rashford, Kane.

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