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Spor

CANLI ANLATIM! Gaziantep FK - Beşiktaş

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:46 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:48
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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR görevini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu.

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay; Kitsiou, Ertuğrul, Papy, Tosca, Mendyl; Jefferson, Merkel, Recep Niyaz; Dicko, Figueiredo.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Kenan Karaman

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