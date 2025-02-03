Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.

Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca.

Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Viana, Arda, Mustafa, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Okereke

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Osimhen, Ahmed.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakada Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Victor Nelsson ve Ismail Jakobs'tan yararlanamayacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi, Gaziantep FK karşısında görev alamayacak. Kasık adalesinden sıkıntı yaşayan Kerem Demirbay ise müsabakada forma giyemeyecek.

Aşil tendonundaki ağrı sebebiyle Ajax maçı kadrosuna alınmayan ve antrenmanda takımla birlikte çalışmayan Ismail Jakobs da kadroda yer almadı.

Yunus Akgün sakatlığı, Victor Nelsson ise transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmadı.

GALATASARAY'DA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Maç kadrosunda olmayan Yunus Akgün de sınırdaki isimlerden bir diğeri...

GALATASARAY, SÜPER LİG'DE NAMAĞLUP

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 21 müsabakada mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax mağlubiyetiyle 26 maçlık yenilmezlik serisi sonlanan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezondan 1, bu sezondan 20 olmak üzere toplam 21 Süper Lig karşılaşmasında 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Ayrıca deplasmanda çıktığı son 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Şubat 1998-Nisan 2000 arasındaki 40 deplasman maçında mağlup olmayarak lig rekorunu kırdı.

GOL UMUDU OSIMHEN OLACAK

Galatasaray'ın müsabakada en büyük gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Nijeryalı yıldız, Süper Lig'deki son 5 müsabakanın 4'ünde fileleri havalandırdı. Osimhen, son 7 resmi mücadelenin 6'sında ağları sarsarak sarı-kırmızılı takımın skor yükünü taşıdı.

Osimhen, söz konusu 7 maçlık bölümde ligde 5, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 7 gol katkısı verdi. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon toplam 21 resmi maçta 17 kez gol sevinci yaşayarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

BARIŞ ALPER 'DALYA'YA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, forma giymesi durumunda Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

Takımdaki 4. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı toplamda 139 resmi müsabakada terletti. Barış Alper, söz konusu maçların 99'unda Süper Lig'de görev aldı.

Galatasaray'daki ilk sezonu 2021-22'de 17 lig maçında oynayan Barış Alper, gol katkısı veremedi. Milli futbolcu, 2022-23'te 25 lig maçında 4, 2023-24'te ise 37 lig karşılaşmasında 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kariyerinin en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ise 20 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.

GALATASARAY, ÜST ÜSTE 27 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray, yaptığı son 27 müsabakada da rakip fileleri sarstı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 18 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 49 gol atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 19, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 53, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 19 golle en skorer takım konumunda bulunuyor.

GALATASARAY İLE GAZİANTEP 12. RANDEVUDA

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 11 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 9 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 26 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

GALATASARAY, GAZİANTEP'TE DE ÜSTÜN

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da üstünlük kurdu.

Gaziantep'te 5 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 11 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.