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Spor

CANLI ANLATIM! Gaziantep FK - Trabzonspor

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 19:22 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 19:22
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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'nin 3 maçta 2 beraberliği bulunurken Trabzonspor'un ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet

TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.

CANLI ANLATIM 

Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor

Goller:

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

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