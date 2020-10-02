Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'nin 3 maçta 2 beraberliği bulunurken Trabzonspor'un ise 3 maçta 4 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet
TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Lewis, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.
CANLI ANLATIM
Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor
Goller:
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)