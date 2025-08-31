İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

CANLI ANLATIM: Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

31 Ağustos 2025 Pazar 10:42
CANLI ANLATIM: Gençlerbirliği-Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşuyor.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.

11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Traore, Zuzek, Moussa, Metehan, Göktan, Koita.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Brown, Alvarez, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, Nene, En-Nesyri.

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.

Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.

Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Göle yer alacak.

TAKIMDA 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.

Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun müsabakada oynaması beklenmiyor.

EDSON SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı.

Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.

