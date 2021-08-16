16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:55 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:55

Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon Beşiktaş ile aynı puanı toplayan Galatasaray, averajla ikinci oldu.

Giresunspor ise TFF 1. Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

İLK 11'LER

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Douglas, Pérez, Hayrullah, Hüsamettin, Flavio, Pelupessy, Sankharé, Serginho, Balde.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.

OĞULCAN KADRODA YOK

Galatasaray'da lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda yer almıyor

Sarı-kırmızılı takım ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onamıştı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı. Galatasaray Kulübü ve Oğulcan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitmişti.

GİRESUNSPOR İLE 13. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 12 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 2'sinden Giresunspor üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'IN SEZON AÇILIŞLARI

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 63 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 43 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 25 ilk hafta maçının ise 13'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

DEPLASMANDA 10 AÇILIŞIN 6'SI KAYIP

Galatasaray, dış sahada çıktığı son 10 açılış müsabakasının sadece 4'ünü kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2000-2001 sezonuyla başlayan süreçte rakip sahada çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı.