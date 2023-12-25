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Spor

CANLI ANLATIM: Hatayspor-Beşiktaş

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

25 Aralık 2023 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Hatayspor-Beşiktaş
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya gelecek.

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den yayınlanacak. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Massanga, Görkem, Strandberg, Ömer Faruk, Dele Bashiru, Dadashov.

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Zaynutdinov, Rashica, Semih, Muleka.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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