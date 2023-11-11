Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yapacak.

İLK 11'LER



Hatayspor: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı.

Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.

Bayern Münih ile oynadığı maçtan önce bu maçın kadrosunu açıklayan Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Atakan Ordu, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

Hatayspor'da ise Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.