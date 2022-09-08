UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 1. hafta maçında İskoç ekibi Hearts ile temsilcimiz Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir, 4-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e İskoçya'da galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada Yussuf Ndayishimiye, 75. dakikada Stefano Okaka ve 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Bu sezon Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir, 7. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Başakşehir, bu sonuçla grup aşamasına 3 puanla başlayıp liderlik koltuğuna oturdu. Hearts ise puanla tanışamadı.

Temsilcimiz, bir sonraki maçında Fiorentina'yı konuk edecek. Hearts ise RFS deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa Serdar Gürler kafayla vurdu ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Aleksic kafayla vurdu. Kaleci Gordon son anda topu kornere tokatladı. Korner atışından gelen meşin yuvarlağı bu kez Duarte kafayla kaleye yönlendirirken, meşin yuvarlak kaleci Gordon'da kaldı.

23. dakikada Medipol Başakşehir ceza alanında oluşan karambolde Haring'in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği topu Duarte çizgi üzerinden çıkardı.

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Hearts savunmasının uzaklaştıramadığı top Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

34. dakikada Serdar Gürler ile gelişen Medipol Başakşehir atağında, ceza alanında topla buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gordon'dan döndü. Aleksic'in tamamladığı top üstten auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Medipol Başakşehirli Traore'nin şutunda top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golü buldu. Sol taraftan korner atışını kullanan Deniz Türünç'ün arka direğe doğru gönderdiği topu Ndayishimiye kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2.

75. dakikada Medipol Başakşehir, farkı üçe çıkardı. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan ve üç futbolcunun arasından ceza alanına giren Okaka'nın vuruşunda, Kingsley'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-3.

82. dakikada Medipol Başakşehir skoru 4-0'a getirdi. Chouiar'ın pasıyla ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkay'ın sol ayakla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazanarak grup maçlarına galibiyetle başladı.

STAT: Tynecastle Park

HAKEMLER: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski (Polonya)

HEARTS: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring (Dk. 46 Humphreys), Devlin (Dk. 73 Smith), Halliday (Dk. 87 Neilson), Forrest (Dk. 60 Ginnelly), McKay, Shankland (Dk. 87 Henderson)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Dk. 46 Ndayishimiye), Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia (Dk. 63 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Traore (Dk. 73 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 63 Chouiar), Okaka (Dk. 85 Szysz)

GOLLER: Dk. 26 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 67 Ndayishimiye, Dk. 75 Kingsley (kendi kalesine), Dk. 82 Berkay (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 37 Touba (Medipol Başakşehir), Dk. 58 Atkinson, Dk. 81 Smith (Hearts)