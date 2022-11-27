İlk maçında Fas'la golsüz berabere kalan Hırvatistan Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında bugün Kanada ile karşılaşacak. Kanada ise ilk maçta Belçika'ya kaybetmişti. İki takım da ilk üç puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Khalifa Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Uruguay Futbol Federasyonu'ndan Andres Matonte yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Perisic, Kramaric.

KANADA: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Laryea, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Davies, Buchanan, Larin, David.