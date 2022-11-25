2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor... A Grubu'nda son Afrika şampiyonu Senegal'i yenerek dev turnuvaya 3 puanla başlayan Hollanda ile ev sahibi Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle yıkan Ekvador karşı karşıya geliyor.
Turnuvaya galibiyetle başlayan iki takımın kapışması Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak. Cezayir'den Mustapha Ghorbal'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER:
HOLLANDA: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn.
EKVADOR: Galindez, Preciado, Hincapie, Porozo, Torres, Estupinan, Caicedo, Mendez, Plata, Valencia, Estrada.