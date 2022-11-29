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Spor

CANLI ANLATIM! Hollanda - Katar

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında Hollanda ile Katar karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

29 Kasım 2022 Salı 16:57 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Hollanda - Katar
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya gelecek.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Maçı Gambiyalı hakem Bakary Gassama yönetecek.

Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Hollanda, A Grubu'nda averajla lider durumda bulunuyor. Henüz puan elde edemeyen Katar'ın ise turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

Hollanda, Katar'ı mağlup etmesi ya da sahadan bir puanla ayrılması durumunda son 16 turuna yükselecek. "Portakallar" yenilmesi halinde ise gruptan çıkabilmek için Ekvador'un Senegal'e üstünlük kurmasını bekleyecek.

İLK 11'LER:

HOLLANDA: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay.

KATAR: Barsham, Mohammed, Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Al Haydos, Madibo, Hatem, Ali, Afif.

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