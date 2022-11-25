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Spor

CANLI ANLATIM! İngiltere - ABD

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda B Grubu ikinci maçında İngiltere, ABD ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

25 Kasım 2022 Cuma 21:01 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! İngiltere - ABD
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EURO 2020'nin finalisti olan, 2022 Dünya Kupası'nın da favorilerinden biri olan İngiltere, B Grubu'nda ikinci maçta ABD karşılaşıyor. İlk sınavında İran'ı 6-2'lik rahat bir skorla geçen Ada ekibi, ABD'yi de devirerek ikide iki yapmayı hedefliyor. İlk karşılaşmasında Galler'le kapışan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan ABD ise Katar'daki ilk zaferini yaşamayı amaçlıyor.

Al Bayt Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetiyor. Zorlu karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

İNGİLTERE: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Saka, Mount, Sterling, Kane.

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Weah, Wright, Pulisic.

İNGİLTERE 0-0 ABD (İLK YARI OYNANIYOR)

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