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Spor

CANLI ANLATIM! İspanya - Kosta Rika

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu ilk maçında İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! İspanya - Kosta Rika
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. E Grubu ilk maçında İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.

Al Thumama Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayacak mücadelede, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hakem Muhammed Abdulla düdük çalacak. İspanya – Kosta Rika maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İki ülke milli takımları daha önce 3 kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini İspanya kazanırken, 1 karşılaşma berabere sona erdi. İspanya bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 3 gol yedi.

İLK 11'LER:

İSPANYA: Unai Simon, Azpilicueta, Rodrigo, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran, Olmo, Asensio.

KOSTA RİKA: Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras.

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