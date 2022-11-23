Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. E Grubu ilk maçında İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.

Al Thumama Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayacak mücadelede, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hakem Muhammed Abdulla düdük çalacak. İspanya – Kosta Rika maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İki ülke milli takımları daha önce 3 kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini İspanya kazanırken, 1 karşılaşma berabere sona erdi. İspanya bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 3 gol yedi.

İLK 11'LER:

İSPANYA: Unai Simon, Azpilicueta, Rodrigo, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran, Olmo, Asensio.

KOSTA RİKA: Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras.