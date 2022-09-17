Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak.

Geride kalan haftalar sonrası İstanbulspor, topladığı 4 puanla 16. sırada yer alırken Beşiktaş ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

EKSİKLER



Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. Umut Meraş ise teknik ekibin kararıyla kadroda olmayacak.

İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.

Ismael'in deplasman karnesi

Fransız teknik adam Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında ligde çıktığı 6 deplasman maçını da kaybetmedi.

Bu maçların 3'ünü kazanıp 3'ünde ise berabere kalan Beşiktaş, İstanbulspor karşısında üç puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.

SON 8 MAÇTA BEŞİKTAŞ



Rakibiyle son resmi maçını 2005'te yapan Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanında oynadığı son 8 maçın 6'sını kazandı ve 2 maç da berabere bitti.

Öte yandan Beşiktaş'ın İstanbulspor deplasmanında oynadığı son 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER:



İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Aksu, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, Emir Kaan Gültekin, İbrahim Yılmaz.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

İSTANBULSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: 8' N'Koudou