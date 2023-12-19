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Spor

CANLI ANLATIM: İstanbulspor-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatım ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

19 Aralık 2023 Salı 18:59 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: İstanbulspor-Trabzonspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Maçın hakemi olarak ise Ali Şansalan görev yapıyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan bordo-mavililer, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.

Trabzonspor'un maç kafilesinde Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Dimitris Kourbelis, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Kerem Şen, Enis Bardhi, Edin Visca, Tonio Teklic, Mahmoud Trezeguet, Paul Onuachu ve Enis Destan yer aldı.

İSTANBULSPOR'DA SON DURUM

Ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgiyle 8 puan toplayan İstanbulspor, puan cetvelinde son sırada yer alıyor. Sarı-siyahlı ekip, 15 maçta 11 gol kaydederken, kalesinde ise 27 gol gördü.

Teknik direktörlük görevine Hakan Yakın'ın gelmesinin ardından ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçen İstanbulspor, bu maçın ardından çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

Son 2 haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-0, Corendon Alanyaspor'a da sahasında 1-0 mağlup olan sarı-siyahlı takım, bu karşılaşmalarda gol atamadı.

İstanbulspor'da Eduart Rroca, Demeaco Duhaney ve Muammer Sarıkaya sarı kart sınırında olan isimler. Bu futbolcular, Trabzonspor karşısında kart görmeleri durumunda, Sivasspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İstanbulspor ile Trabzonspor'un bugüne kadar Süper Lig'de oynadığı 22 maçta, bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

İstanbulspor rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor ise 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İstanbulspor'un kaydettiği 22 gole karşılık Trabzonspor 33 gol attı.

İstanbulspor, 29 Nisan 2000'de 5-1 kazanarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyete imza atmıştı. Trabzonspor ise 28 Mayıs 2005'te 5-0'la İstanbulspor karşısındaki en farklı galibiyetini almıştı.

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