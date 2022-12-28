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Spor

CANLI ANLATIM! Karagümrük-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'e konuk oluyor.

28 Aralık 2022 Çarşamba 19:02 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Karagümrük-Trabzonspor
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Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ümit Öztürk görev alacak. Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşması 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor geçtiğimiz hafta lider Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup etmişti.

Karagümrük ise deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Fatih Karagümrük: atuhan Şen, Rayyan, Biraschi, Dresevic, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent Mercan, Colley, Borini, Diagne.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Gomez.

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