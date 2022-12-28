Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Ümit Öztürk görev alacak. Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşması 20.00'de başlayacak.
Trabzonspor geçtiğimiz hafta lider Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup etmişti.
Karagümrük ise deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
Fatih Karagümrük: atuhan Şen, Rayyan, Biraschi, Dresevic, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent Mercan, Colley, Borini, Diagne.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Gomez.