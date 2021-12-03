3 Aralık 2021 Cuma 19:03 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 20:03

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Kasımpaşa'da Sadiku ile Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı. Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise kamp kadrosuna dahil edildi.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş ve Kasımpaşa'da ikişer futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Kasımpaşa'da ise Umut Bozok ile Hajradinovic sınırda bulunan isimler.

KASIMPAŞA DEPLASMANI BEŞİKTAŞ'A ZOR GELİYOR



Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında şansı yaver gitmiyor..

Siyah beyazlılar Kasımpaşa deplasanına çıktığı son 6 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak kayıplar yaşadı. Beşiktaş son 6 maçtan önceki 11 maçta ise rakibi karşısında mağlubiyet yaşamamıştı.

BEŞİKTAŞ LİGDE 4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR



Üst üste kayıplar yaşayan Beşiktaş, ligde 4 maçtır kazanamıyor.

Toplamda 6 maçtır yüzü gülmeyen Beşiktaş en son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı elde etmişti.

İLK 11'LER:

KASIMPAŞA: Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

KASIMPAŞA 0-0 BEŞİKTAŞ (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: