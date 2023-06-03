MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken top, Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Welinton'un kendi yarı sahasında uzun pasında Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

SON GOL RYAN DONK'TAN!

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Gedson Fernandes, 30. dakikada Cenk Tosun, 49. dakikada Vincent Aboubakar ve 79. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Siyah-beyazlı takımda Gedson Fernandes, attığı golün yanı sıra Tayfur Bingöl'e asist yaparken, oynadığı futbolla maça damga vurdu.

Kasımpaşa'nın golleri 62. dakikada Aytaç Kara ve 86. dakikada Ryan Donk'tan geldi.

Beşiktaş'ta Arhur Masuaku sarı kart gördü ve Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 77'ye yükseltti. Kasımpaşa 43 puanda kalsı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan son maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

Savunma hattında iki değişiklik yapan Güneş, sakatlığı bulunan Romain Saiss ve cezalı Omar Colley'in yokluğunda stoper bölgesinde Welinton Souza ve Necip Uysal'a forma verdi.

Güneş, sakat olduğu belirtilen Nathan Redmond'un yerine ise Jackson Muleka'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Redmond ve Romain Saiss'in yanı sıra Alexandru Maxim'i yedek kadroya da dahil etmedi.

KADROYA GENÇ TAKVİYESİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapı oyuncularından Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Selver Yıldız ve Aytuğ Batur Kömeç'i Kasımpaşa karşısında kadroya dahil etti.

MULEKA 12 HAFTA SONRA!

Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka 12 hafta sonra 11'de kendine yer buldu.

Son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında 11 kişilik kadroda sahaya çıkan Muleka, daha sonra oynanan karşılaşmalarda oyuna sonra dahil olmuştu.

ABOUBAKAR GETİRDİ, GEDSON BİTİRDİ

Deplasmanda oynayan Beşiktaş, ilk etkili atağında golü bulduç Maçın 20. dakikasında Cenk Tosun'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Aboubakar, ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat'ı çalımlamaya çalıştı. Kamerunlu oyuncudan seken top, Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşunda top ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

CENK TOSUN YİNE SAHNEDE!

Golden sonra daha iyi bir oyun ortaya koymaya başlayan Beşiktaş, mücadelenin 30. dakikasında skoru 2-0 yaptı. Welinton'un kendi yarı sahasında uzun pasında Aboubakar, tek dokunuşla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Cenk Tosun'la buluşturdu. Cenk'in ceza yayı içinde yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Bu golle Beşiktaş soyunma odasına iki golle öne gitti.

ABOUBAKAR HARİKA BİTİRDİ

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada durumu 3-0 yaptı. Cenk Tosun'un topuk pasında Vincent Aboubakar topla buluştu. Kamerunlu yıldız, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla güzel bir golün altına imza attı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Masuaku'nun yerden pasında Cenk topuğuyla ceza sahası içi sol çaprazındaki Aboubakar'ı topla buluşturdu. Aboubakar plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Eysseric'in içeri çevirdiği topa arka direkte Aytaç'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

70. dakikada ceza sahasına sokulan Welinton'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

71. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topun sahibi olan Mounir'in uzak direğe yaptığı plase vuruşta kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Cenk'in Aboubakar ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

79. dakikada Cenk'in ara pasında ceza yayı önünde Tayfur Bingöl topun sahibi oldu. Tayfur'un ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4

86. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Donk, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-4

90+10. dakikada Djilobodji'nin Cenk'e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem VAR'da izleyerek penaltıya hükmetti.

90+13. dakikada Atiba'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Erdem'in sağından ağlara gitti. 2-5

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Djilobodji xx, Yasin Özcan xx (Mounir dk. 58 x), Malsa xx, Aytaç Kara xx, Eysseric xx (Berat Kalkan dk. 83 ?), Hajradinovic xx (Koita dk. 58 x), Ben Ouannes xx, Fall xx (Ahmet Engin dk. 85 ?)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Tunay Torun, Bahoken, Taylan Aydın, Ali Sühan Demirel

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Welinton xx, Necip Uysal xx (Atiba Hutchinson dk. 90+1 xxx), Masuaku xx, Amir xx (Umut Meraş dk. 90+1 ?), Salih Uçan xx (Berkay Vardar dk. 90+1 ?), Muleka xx (Tayfur Bingöl dk. 68 x), Cenk Tosun xxx, Fernandes xxx, Aboubakar xxx (Kerem Atakan Kesgin dk. 90 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Yıldız, Aytuğ Kömeç

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Gedson Fernandes (dk. 20), Cenk Tosun (dk. 30), Aboubakar (dk. 49), Tayfur Bingöl (dk. 79), Atiba (dk. 90+13 pen.) (Beşiktaş), Aytaç Kara (dk. 62), Donk (dk. 86) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Welinton, Masuaku, Berkay Vardar (Beşiktaş), Hajradinovic, Djilobodji (Kasımpaşa)