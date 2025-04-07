Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Javier Iglesias, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral oturuyor. Maç, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜÇÜNCÜ SIRA

Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Kalan iç saha maçları: Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Rizespor.

Deplasman maçları: Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor, Bodrum FK.

KASIMPAŞA'NIN SON DURUMU

Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa: Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Ciro Immobile

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.

Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ'TA BEŞ OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.