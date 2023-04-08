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Spor

CANLI ANLATIM! Kasımpaşa- Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçın canlı skorunu star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

8 Nisan 2023 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! Kasımpaşa- Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde Yukatel Kayserispor'a sahasında 4-3 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da MKE Ankaragücü'ne elenen Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa önünde "dur" demeye çalışacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

EKSİKLER

Kasımpaşa'da Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Dorukhan ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan maç kadrosuna Lahtimi ve Trezeguet de eklenmedi.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Denswil, Hüseyin, Larsen, Bakasetas, Siopis, Doğucan, Markovic, Abdülkadir, Gomez

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