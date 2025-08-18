Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayan karşılaşmayı, Cihan Aydın yönetiyor.

Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek.

Kasımpaşa: Gianniootis, Winck, Opoku, Szalai, Mortadha, Baldursson, Cafu, Fall, Hajrodinovic, Ali, Gueye.

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Tim Jabol, Okay, Edin Visca, Augusto, Olaigbe, Onuachu.

TRABZONSPOR, İSTANBUL'DAKİ 16 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında oynadığı maçlarda bariz bir üstünlük kuramadı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 16 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 6 maç eşitlikle sonuçlanırken, 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.

Trabzonspor, rekabette dış sahada 28 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

SON 6 LİG MAÇINDA KASIMPAŞA ÜSTÜN

İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstün.

Son 3 sezonda oynanan 6 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.

Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.