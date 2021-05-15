15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:25 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:25

Süper Lig'in 42. ve son haftasına 79 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, sezonu Kayserispor deplasmanıyla noktalayacak. Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybettiği haftada Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan ve ayağına gelen fırsatı kaçıran Fenerbahçe, Kayseri'de 3 puana uzanıp gözünü Göztepe-Beşiktaş ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçlarına çevirmeyi amaçlıyor. İki takım da kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa Kanarya şampiyon olacak. Haftaya 41 puanla 17. sırada giren Kayserispor'a ise ligde kalması için alacağı 1 puan yeterli olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İLK 11'LER



KAYSERİSPOR:



FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Pelkas, Enner Valencia.