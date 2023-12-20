Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak.

Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Kayserispor ise topladığı 29 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Batshuayi

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de cezalı Samet Akaydin ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.