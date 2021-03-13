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Spor

CANLI ANLATIM! Kayserispor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 18:06 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:06
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

İLK 11'LLER

KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao.

CANLI SKOR

Kayserispor 0-0 Galatasaray

Goller:

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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