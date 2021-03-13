Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
İLK 11'LLER
KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao.
CANLI SKOR
Kayserispor 0-0 Galatasaray
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