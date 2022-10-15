Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Erkan Engin.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Yukatel Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.

EKSİKLER



Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

SON 6 MAÇTA 4 GALİBİYET VE 2 BERABERLİK



Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilmedi.

Ligde tek mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

53. KEZ KARŞI KARŞIYA



Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 52 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verebildi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR



Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 26 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 2 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 23, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

İLK 11'LER:

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi.