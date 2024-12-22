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Spor

CANLI ANLATIM: Kayserispor-Galatasaray

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Maçın canlı skorunu ve istatistiklerini star.com.tr'den takip edebilirsiniz.

22 Aralık 2024 Pazar 14:47 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM: Kayserispor-Galatasaray
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu görev yapacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.

Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Kayserispor : Kayserispor XI: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Bahoken.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

ROLAND SALLAİ CEZALI

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi de maçın kadrosunda yer alamayacak.

3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

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