Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, A.Kerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Jesse Sekidika, Cikalleshi.
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Atiba, Hasic, Oğuzhan, N'Koudou, Cenk Tosun.
CANLI SKOR
Konyaspor 0-0 Beşiktaş
CANLI ANLATIM (İLK YARI)