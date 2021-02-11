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Spor

CANLI ANLATIM! Konyaspor - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 19:48 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 19:48
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, A.Kerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Jesse Sekidika, Cikalleshi.

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Atiba, Hasic, Oğuzhan, N'Koudou, Cenk Tosun.

CANLI SKOR

Konyaspor 0-0 Beşiktaş

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

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