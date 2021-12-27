27 Aralık 2021 Pazartesi 19:05 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 19:10

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.

Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti.

İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ



İttifak Holding Konyaspor'da cezaları bulunan Serdar Gürler ile Ahmet Çalık karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Gökhan Töre kadroda yer almıyor.

SON 14 MAÇTA 27 GOL YEDİ



Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.

LARİN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA



Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekler.

41. KEZ KARŞI KARŞIYA



Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 40 karşılaşmanın 23'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 5'ini yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 80 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.

Geçen sezon oynanan ilk maçı İttifak Holding Konyaspor 4-1 kazanırken, Beşiktaş evindeki maçtan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ SON 19 MAÇIN 9'UNU KAZANDI



Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 19 maçın 9'unda mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 40 lig maçının 15'inde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR



Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 20 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 3'ünde rakibine üstünlük kurabildi.

Konya'da Beşiktaş 31, ev sahibi ekip ise 25 gol attı.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK



Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

İLK 11'LER:

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Umut Meraş, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan Yılmaz, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Cyle Larin, Batshuayi.