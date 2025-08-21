Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

İLK 11'LER

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite.

Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's'i iki karşılaşmada da yenerek tur atladı. Siyah-beyazlılarda hedef Lausanne'ı da eleyerek adını lig aşamasına yazdırmak.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda Lausanne karşısında Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Eyüpspor maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan David Jurasek ile aynı müsabakanın ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Muçi'nin durumunun maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

RICARDO AYRILDI

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiraladı.

Kolombiyalı futbolcu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'de görev yapacak.

NDIDI VE TAYLAN KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transferler Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut, UEFA Konferans Ligi listesine eklendi.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına Süper Lig'de ikas Eyüpspor karşısında çıkan oyuncular, Lausanne maçı öncesinde UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.

3 MAÇ 3 GALİBİYET

Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı son 3 resmi maçı kazandı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e kaybettiği 2 karşılaşmanın ardından toparlandı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı İrlanda takımı St. Patrick's'i 2 maçta da yenen Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Lausanne'ı deplasmanda yenerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

LAUSANNE'IN SERÜVENİ

İsviçre ekibi Lausanne, UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan itibaren başladı.

İkinci turda Kuzey Makedonya ekibi Vardar'a ilk maçta 2-1 yenilen Lausanne, rövanşı 5-0 kazanarak üst tura yükseldi ve 3. eleme turunda Kazak temsilcisi Astana ile eşleşti.

Astana'yı ilk maçta sahasında 3-1 yenen İsviçre takımı, rövanşta da 2-0 galip geldi ve adını play-off turuna yazdırarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257'nci sınavını verecek.

Kulüp tarihinde Avrupa'da 256 müsabakada 97 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 347 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS'TA 15. MAÇI

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 14 karşılaşmada boy gösterdi.

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 9 galibiyet elde etti.

Rakipleriyle 1 kez eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise sahadan yenik ayrıldı.

Organizasyonda toplamda 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde 22 gol gördü.

Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 15. maçına çıkacak.

İSVİÇRE TAKIMLARI İLE 7. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2023-2024'te ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasında bir diğer İsviçre temsilcisi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, İsviçre'deki maçta ise 2-0 galip geldi.

Beşiktaş, geçen sezon bir kez daha Lugano ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelesinde ilk maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbul'daki rövanşta rakibini 5-1 yenen siyah-beyazlılar, gruplara adını yazdırmıştı.