21 Ekim 2021 Perşembe 20:44 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 00:00

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Lokomotiv Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etti.

Maçın ilk devresinde önemli bir pozisyon yakalayamayan Galatasaray, ikinci devre Nelsson, Babel, Muhammed ve Kerem ile gollük pozisyonlar buldu. 82. dakikada Morutan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu takımını galibiyete taşıdı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 7 yaparken liderliğini devam ettirdi. Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Gruptaki bir sonraki karşılaşmada Galatasaray, 4 Kasım'da sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olan Galatasaray, kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını Lokomotiv Moskova karşısında sahaya sürdü.

Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çeken Terim, Rus ekibi karşısında bu futbolcuların yerine Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Ryan Babel'e formayı verdi.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ve Sacha Boey ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda yer almadı.

BARIŞ ALPER, İKİNCİ KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ömer Bayram, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne oturdu.

LOKOMOTIV MOSKOVA GOLE YAKLAŞTI

Maçın ilk 15 dakikasında önemli bir pozisyon yaşanmazken ilk tehlikeli atak 16. dakikada ev sahibinden geldi. Savunmanın arkasına doğru gönderilen topa Kerk hareketlendi. Muslera kalesini terk ederek açıyı kapattı ve topa dokundu. Seken top Kerk'e çarpıp dışarıya gitti.

EV SAHİBİ DEĞERLENDİREMEDİ

Karşılaşmada Galatasaray rakip kalede pozisyon üretmekte zorlanırken, 38. dakikada Lokomotiv bir kez daha gole yaklaştı. Kerk'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Maradishvili'nin şutu yandan dışarıya gitti. İlk devre 0-0 sona erdi.

GALATASARAY KORNERDEN GOL ARADI

İlk devrede gol yollarında etkisiz kalan Galatasaray, 53. dakikada Victor Nelsson ile gole yaklaştı. Sol kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun kale sahasına aşırttığı topa zor pozisyonda Nelsson vuruşunu yaptı. Kaleci Guilherme gole izin vermedi.

BABEL GOLÜ KAÇIRDI

Galatasaray ikinci devre baskısını arttırdı. 54. dakikada Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Babel kafayı vurdu. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

BU KEZ MUSTAFA MUHAMMED...

Dakikalar 58'i gösterdiğinde sağ kanattan sıfıra inen Barış'ın ortasında Mohamed arka direkte kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti

BARIŞ'IN YERİNE KEREM OYUNDA

Galatasaray'da Fatih Terim ilk değişikliğini Kerem Aktürkoğlu ile yaptı. 66'da Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz yerine oyuna girdi. 67'de Kerem oyunu hareketlendirdi. Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem'in yerden vuruşunda top kaleci Guilherme'de kaldı.

TERİM'DEN HAMLE MORUTAN, DIAGNE

Fatih Terim hücum hattında iki değişikliğe daha imza attı. 75. dakikada Babel ile Muhammed kenara gelirken Morutan ile Diagne şans buldu.

80. dakikada Morutan sağ kanattan sıfıra inip topu içeriye çevirdi. Kerem, yakın mesfaeden vuruşunu yaptı. Guilherme gole izin vermedi.

KEREM BU KEZ ATTI!

82. dakikada Morutan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem, ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve direk dibinden topu ağlara gönderdi.

Kerem, 88'de bir gole daha yaklaştı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem'in şutunda Guilherme golü önledi.

90'da Galatasaray'da Van Aanholt yerini Ömer Bayram'a, Luyindama da Cicaldau'ya bıraktı.

Sarı kırmızılılar mücadele sonunda 1-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Muslera'nın dokunduğu top, Kerk'e çarparak yandan dışarı gitti.

38. dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maradishvili'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada soldan kullanılan korner atışında ceza sahasında topla buluşan Nelsson'un vuruşunda kaleci Guilherme, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere çeldi.

55. dakikada bu kez Cicaldau'nun sağdan kullandığı korner atışında, arka direkte Babel'in yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

59. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

81. dakikada Morutan'ın sağdan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Guilherme'den döndü.

82. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Morutan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında kaleci Guilherme ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Lokomotiv

HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Tiknizyan, Pablo, Jedvaj, Rybus (Dk. 89 Zhivoglyadov), Maradishvili, Barinov, Beka Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 90 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 90 Luyindama), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Babel (Dk. 76 Morutan), Mustafa Muhammed (Dk. 76 Diagne)

GOL: Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Babel, Dk. 43 Taylan Antalyalı, Dk. 73 Mustafa Muhammed, Dk. 90 Morutan (Galatasaray), Dk. 69 Barinov (Lokomotiv Moskov)