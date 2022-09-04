Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 3-2'lik skorla kazandı.

MKE Ankaragücü, 26. dakikada Giorgi Beridze'nin golüyle öne geçti. Beşiktaş, bu gole 4 dakika sonra Jackson Muleka ile yanıt verdi ve eşitlik geldi.

Beşiktaş, 35. dakikada Wout Weghorst'un asisti ve Dele Alli'nin golüyle öne geçti. Alli, Beşiktaş formasıyla ilk golünü Başkent'te kaydetti.

MKE Ankaragücü, ikinci yarının başlamasının ardından 47. dakikada Gürcü oyuncusu Beridze ile eşitliği sağladı.

Beşiktaş, 73. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı. 74. dakikada topun başına gelen Georges-Kevin N'Koudou, galibiyeti siyah beyazlılara kazandırdı.

MKE Ankaragücü'nde Marlon, 90+4'te yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

BEŞİKTAŞ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Ligde 5. maçında 4. kez kazanan Beşiktaş, 13 puana yükseldi ve liderlik koltuğunu korudu. MKE Ankaragücü ise üst üste 3. yenilgisini alıp 4. maçında 1 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek.

VALERIEN ISMAEL'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.

Teknik direktör Ismael, ligin ilk 4 haftasında kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nu bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Ersin'in yerine kaleye 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin geçti. Geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta süre alan Emre, bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.

Valerien Ismael, bu değişiklik dışında geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de oynayan isimleri değiştirmedi.

ÖMER ERDOĞAN İLK MAÇINA ÇIKTI

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Geçen hafta görevinden istifa eden Mustafa Dalcı'nın yerine getirilen Erdoğan, kadroda da önemli değişiklikler yaptı.

Vavacarsa Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybeden kadroda ilk 11'de oynayan Sinan Osmanoğlu ve Jese Rodriguez yedek kulübesinde otururken, Pepe ise kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yerine takıma hafta içi katılan yeni transfer Tolga Ciğerci ile Atakan Çankaya ve Ariyibi ilk 11'de görev aldı.

JOSEF DE SOUZA GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Sezon başı hazırlık kampında menisküsünden sakatlanan ve ameliyat edilen De Souza, MKE Ankaragücü maçıyla yeşil sahalara döndü.

ERYAMAN STADYUMU KAPALI GİŞE

MKE Ankaragücü taraftarları zorlu karşılaşmada sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı.

Kapasitesi 20 bin 500 olan stadın tamamı sarı-lacivertli taraftarlarca dolduruldu.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla Beşiktaş taraftarları bu karşılaşmayı statta takip edemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

26. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı etkili ortaya penaltı noktasının önündeki Beridze'nin kafa vuruşunda, top sol direğin dibinden filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada Beşiktaş skora dengeyi getirdi. N'Koudou'nun sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı orta savunmaya da çarparak kaleye yöneldi ve kaleci Bahadır Han Güngördü topu son anda çeldi. Kaleciden dönen topu kale sahasının içinde Muleka tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

35. dakikada bu sefer Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Weghorst kafayla kale sahasına indirdi. Uygun durumdaki Dele Alli, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Tolga Ciğerci'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Beridze, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

72. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonucu Eren Derdiyok'un ceza sahasında elle oynadığı kararını vererek penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou, topu sağ direk dibinden filelere yolladı: 2-3.

90+3. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasına gönderdiği topa Atakan Çankaya'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Zahid (Dk. 46 Diack), Ariyibi (Dk. 74 Jese), Pedrinho (Dk. 85 Sinan Osmanoğlu), Beridze, Macheda (Dk. 68 Eren Derdiyok)

BEŞİKTAŞ: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes (Dk. 82 Umut Meraş), Salih Uçan, Muleka, Dele Alli (Dk. 65 De Souza), N'Koudou (Dk. 82 Cenk Tosun), Weghorst

GOLLER: Dk. 26 ve 47 Beridze (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Muleka, Dk. 35 Dele Alli, Dk. 74 N'Koudou (Penaltıdan) (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Marlon (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLARLAR: Dk. 61 Macheda, Dk. 90+5 Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Dk. 90+5 Rosier (Beşiktaş)