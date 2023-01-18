Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, bugün Ankaragücü'ne konuk olacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 17.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Souza ve Ghezzal forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, N'Koudou, MulekaSon olarak 22 yıl önce çeyrek final oynayan Ankaragücü, Beşiktaş ile eşleşmeden önce Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleşmişti. Siyah-beyazlılar ise Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u kupanın dışına itmişti.
Karşılaşmayı kazanacak takım çeyrek finale adını yazdıracak. İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.