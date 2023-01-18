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Spor

CANLI ANLATIM! MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor.

18 Ocak 2023 Çarşamba 17:18 - Güncelleme:
CANLI ANLATIM! MKE Ankaragücü-Beşiktaş
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, bugün Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 17.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Souza ve Ghezzal forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, N'Koudou, Muleka

Son olarak 22 yıl önce çeyrek final oynayan Ankaragücü, Beşiktaş ile eşleşmeden önce Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleşmişti. Siyah-beyazlılar ise Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u kupanın dışına itmişti.

Karşılaşmayı kazanacak takım çeyrek finale adını yazdıracak. İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

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